A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أمل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بأن تسود الأجواء الايجابية لكي نصل إلى الحل في موضوع تشكيل الحكومة، وقال: "أتمنى أن يحصل هذا الأمر اليوم قبل الغد. وبرأيي، أنه على كل الأفرقاء السياسيين أن يهدأوا ويتحدثوا برويّة، وكل شيء يمكن أن يُحل حينها".



كلام الرئيس الحريري جاء ردا على سؤال صحفي خلال رعايته مساء اليوم حفل افتتاح الدورة التاسعة لمعرض "بيروت آرت فير" في مركز "سي سايد أرينا"، حيث سئل: هل ستستكمل الاتصالات لحلحلة موضوع تأليف الحكومة؟ فأجاب: إن شاء الله.



وكان الرئيس الحريري قد استقبل في "بيت الوسط" رئيس حزب النهضة البلغاري الوزير السابق رومن بيتكوف، يرافقه رئيس مجلس الأعمال اللبناني البلغاري أحمد علم الدين.



بعد اللقاء، أوضح بيتكوف أنه بحث مع الرئيس الحريري العلاقة بين حزبه وتيار "المستقبل"، معلنا أنه وجه له دعوة لزيارة بلغاريا أثناء انعقاد فعاليات مجلس الأعمال اللبناني البلغاري، من أجل تمتين العلاقات أكثر فأكثر، ولا سيما في مجالات الطاقة والزراعة والسياحة، بما يفيد البلدين معا.



كما استقبل الرئيس الحريري الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، في حضور الأستاذ محمد السماك، وبحث معه في مجالات التعاون والتنسيق المشترك. وخلال اللقاء، قدم العيسى للرئيس الحريري هدية تذكارية عبارة عن قطعة من كسوة الكعبة ومصحف.



واستكملت مواضيع البحث على مائدة عشاء أقامها الرئيس الحريري على شرف ضيفه.

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