A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال زارت عضو كتلة "المستقبل" النائبة رولا الطبش جارودي سراي بعبدا، والتقت محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي في مكتبه، بحضور وفد بيروتي مقيم في منطقتي عرمون وبشامون، وتطرق البحث الى أمور بيروتية وخصوصا ما يتعلق بالقاطنين ضمن نطاق محافظة جبل لبنان.



وأشادت الطبش بنشاط المكاوي وجهوده "الحثيثة لخدمة المواطنين"، مشيرة إلى أن "أهالي بيروت المقيمين خارج مدينتهم يعانون الكثير"، وقالت: "البيروتي أينما وجد هو بيروتي، ولكن يجب أن يشعر بالإنتماء للمنطقة التي يقيم فيها، خصوصا أن الظروف الإجتماعية أو الإقتصادية دفعته إلى الإقامة خارج العاصمة".



وشددت على ضرورة "التعاون لما فيه مصلحة المواطن"، واعدة بزيارة بلديتي عرمون وبشامون للتنسيق معهما والإطلاع منهما على أحوال المنطقتين.



المكاوي

من جهته، أكد المكاوي أن أبواب مكتبه "مفتوحة للجميع"، مشددا على إيلائه "منطقتي عرمون وبشامون الإهتمام الكبير".



واستمع من الوفد الى مطالبه الانمائية لا سيما ما يتعلق بأزمتي المياه والكهرباء، بالإضافة إلى خطر الشاحنات، وما تشهده المنطقتان من حوادث سير، وكيفية الحد منها.



ووعد ب"العمل على شق طريق جديد مقابل "سبوت سنتر" لتسهيل المرور، وتزفيت بعض الطرقات الأخرى، والسعي إلى مساعدة المواطنين بالأطر الممكنة".



وقال: "نقوم بمتابعة المتعهدين، ونعمل على السلامة العامة للطرقات، ونلاحق الخلل في النظام العام، ونحاول أن نمنع الخطر على الصحة العامة. وهناك ضرروة لتشديد الرقابة على مواقيت سير الشاحنات".

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