الاربعاء في ١٩ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 08:46 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
حبيش: لا ينكر فضل الايادي البيضاء للسعودية على لبنان إلا كل جاحد
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
١٩ ايلول ٢٠١٨
 
قال النائب هادي حبيش في تصريح اليوم: "بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية نتوجه بالتهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وللحكومة السعودية والشعب السعودي الشقيق بهذه الذكرى التي وحدت المملكة قبل 82 عاما. ونبارك ايضا لوليد بخاري تعيينه سفيرا لبلاده في لبنان، متمنين له كل التوفيق في مسيرته، وان تكون العلاقات اللبنانية السعودية كما كانت دائما، مبنية على الاحترام المتبادل والمحبة والصداقة والاخوة".

أضاف: "هناك أبواق مأجورة ومعروفة الاهداف تتعرض احيانا للمملكة ولدول عربية شقيقة اخرى، خدمة لأجندات معينة، ومشاريع مشبوهة، لكن غالبية الشعب اللبناني تنظر للمملكة العربية السعودية شعبا وحكومة، كأخ وقف الى جانبنا في اصعب الظروف، فلا ينكر فضل المملكة واياديها البيضاء الا كل جاحد وناكر للمعروف".

وختم: "نتمنى للمملكة في يومها الوطني الامن والامان والازدهار والاستقرار ".

 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
١٩ ايلول ٢٠١٨ - الطبش: أهالي بيروت المقيمون خارج مدينتهم يعانون الكثير »
١٩ ايلول ٢٠١٨ - جنبلاط تلقى برقية من المستشار العراقي عبداللطيف رشيد.. »
١٩ ايلول ٢٠١٨ - سليمان يكذّب جريدة "الأخبار" »
١٩ ايلول ٢٠١٨ - الحريري تابعت سبل تأمين انتظام العام الدراسي الجديد »
١٩ ايلول ٢٠١٨ - عبدالله مغردا: الكهرباء وتوابعها اكبر فضيحة ومكمن »
١٩ ايلول ٢٠١٨ - الحجار : نريد الحقيقة والعدالة من الحكم النهائي فيما »
١٩ ايلول ٢٠١٨ - تقارب "القوات – المردة" : حركة مفتعلة تجاه التيار ام »