قال النائب هادي حبيش في تصريح اليوم: "بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية نتوجه بالتهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وللحكومة السعودية والشعب السعودي الشقيق بهذه الذكرى التي وحدت المملكة قبل 82 عاما. ونبارك ايضا لوليد بخاري تعيينه سفيرا لبلاده في لبنان، متمنين له كل التوفيق في مسيرته، وان تكون العلاقات اللبنانية السعودية كما كانت دائما، مبنية على الاحترام المتبادل والمحبة والصداقة والاخوة".



أضاف: "هناك أبواق مأجورة ومعروفة الاهداف تتعرض احيانا للمملكة ولدول عربية شقيقة اخرى، خدمة لأجندات معينة، ومشاريع مشبوهة، لكن غالبية الشعب اللبناني تنظر للمملكة العربية السعودية شعبا وحكومة، كأخ وقف الى جانبنا في اصعب الظروف، فلا ينكر فضل المملكة واياديها البيضاء الا كل جاحد وناكر للمعروف".



وختم: "نتمنى للمملكة في يومها الوطني الامن والامان والازدهار والاستقرار ".



