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ارتفاع عائدات قناة السويس
 
 
 
 
 
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١٩ ايلول ٢٠١٨
 
ارتفعت عائدات عبور السفن من قناة السويس 12 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى 2018 على أساس سنوي، إلى 3.819 مليارات دولار.

وجاء في بيانات رسمية صادرة عن هيئة قناة السويس، الأربعاء، أن إيرادات القناة سجلت 3.408 مليارات دولار في نفس الفترة من 2017.

وبحسب إحصاء الملاحة الدورية للهيئة، ارتفعت عائدات القناة بنسبة 6.7 بالمائة إلى 502.2 مليون دولار خلال أغسطس / آب 2018، مقابل 470.6 خلال نفس الشهر من 2017.

وفي 6 أغسطس 2015، افتتحت مصر وسط حضور دولي بارز توسعة جديدة لقناة السويس، وتوقعت حينها ارتفاع الإيرادات من مرور السفن في القناة إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول 2023.

وقدمت إدارة قناة السويس تخفيضات ومنح للخطوط الملاحية الكبرى، وسياسات مرنة للحفاظ على معدلات حركة التجارة وتسجيل نمو طفيف في عائداتها.
المصدر : الأناضول
 
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