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جنبلاط تلقى برقية من المستشار العراقي عبداللطيف رشيد.. لهذا السبب
 
 
 
 
 
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١٩ ايلول ٢٠١٨
 
تلقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط برقية من المستشار الأقدم لرئيس الجمهورية العراقية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد استنكر فيها "الإعتداء الآثم الذي تعرضت له مدينة السويداء ومنطقة جبل العرب، والذي أدى الى استشهاد اكثر من مئتين وخمسين من المدنيين والعسكريين"، وقال: نحن إذ ندين هذا العمل الارهابي الجبان، نؤكد أن محاربة هذا الفكر المتطرف هو مسؤولية الجميع، وان القضاء عليه وتجفيف منابعه مرهونان بتضافر الجهود الخيرة، لكي تنعم منطقتنا بالسلام والأمان الدائمين".

وقدم رشيد تعازيه إلى جنبلاط وكل عوائل الشهداء، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.
 
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