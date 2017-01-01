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الخارجية الأميركية: إيران لا تزال أكبر راعية للإرهاب
 
 
 
 
 
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١٩ ايلول ٢٠١٨
 
أفاد تقرير للخارجية الأميركية بأن إيران ظلت الدولة الراعية الرئيسية للإرهاب العام الماضي.

وأوضح تقرير الخارجية الأميركية أن إيران ما زالت راعية للإرهاب، مشيرا إلى أن الهجمات الإرهابية انخفضت بنسبة 23 بالمئة منذ 2017.

وأضاف المصدر "قطعنا مع حلفائنا خطوات كبيرة في دحر المتطرفين".
المصدر : العربية.نت
 
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