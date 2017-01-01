أفاد تقرير للخارجية الأميركية بأن إيران ظلت الدولة الراعية الرئيسية للإرهاب العام الماضي.



وأوضح تقرير الخارجية الأميركية أن إيران ما زالت راعية للإرهاب، مشيرا إلى أن الهجمات الإرهابية انخفضت بنسبة 23 بالمئة منذ 2017.



وأضاف المصدر "قطعنا مع حلفائنا خطوات كبيرة في دحر المتطرفين".