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بريطانيا تحذر حاملي الجنسيتين البريطانية والإيرانية من السفر إلى طهران
 
 
 
 
 
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١٩ ايلول ٢٠١٨
 
نصحت بريطانيا حاملي الجنسيتين البريطانية والإيرانية من السفر إلى إيران إلا للضرورة القصوى لتشدد تحذيرها القائم من السفر.

وحذرت بريطانيا من أنها لا تملك سوى سلطات محدودة لمساعدة مزدوجي الجنسية إذا ألقي القبض عليهم.

وجاء في بيان متحدثة باسم الخارجية أرسل بالبريد الإلكتروني: "اتخذ وزير الخارجية جيريمي هانت القرار بتحذير حاملي الجنسيتين البريطانية والإيرانية من السفر لإيران إلا للضرورة القصوى".
 
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