صدر عن المكتب الاعلامي للنائب محمد سليمان الاتي:



ذكرت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم في زاوية "علم وخبر" "أنّ القائم بالأعمال السعودي وليد البخاري طلب من النائب محمد سليمان، تنظيم استقبالٍ بمناسبة العيد السعودي، في عكّار."



اولا: ينفي النائب محمد سليمان ما ورد في جريدة "الاخبار" جملة وتفصيلا، وهي اخبار عارية عن الصحة تماما وملفقة خاصة وان جريدة "الاخبار" عودتنا على الاخبار الكاذبة .



ثانيا: النائب محمد سليمان هو نائب في البرلمان اللبناني وهو عضو في كتلة المستقبل التي يترأسها الرئيس المكلف سعد الحريري والجميع يعرف مدى احترامه ومحبته مثله مثل كل اللبنانيين الشرفاء للمملكة العربية السعودية الذين يحفظون لها ما قدمته للبنان واللبنانيين.



ثالثا: ان محبة اللبنانيين ومنهم اهلنا في عكار للمملكة العربية السعودية لا تحتاج الى طلب او احتفال فهي امر محسوم نظرا لأواصر الروابط الكبيرة التي تجمعنا مع المملكة صاحبة الايادي البيضاء على مر تاريخ العلاقة بين لبنان والسعودية.

