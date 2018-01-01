قام سفير الإمارات العربية المتحدة حمد سعيد الشامسي ومحافظ بيروت القاضي زياد شبيب ورئيس المجلس البلدي لبيروت جمال عيتاني بغرس شجرة نخيل في إحدى الجادات الرئيسية في منطقة الرملة البيضاء، وذلك ضمن مبادرات "عام زايد 2018"، واستكمالا للحملة التي أطلقها السفير الشامسي لزراعة 500 شجرة نخيل في عدد من المناطق اللبنانية، بالتعاون مع مؤسسة "آفاق من لبنان"، وبالتنسيق مع كلية الزراعة في جامعة الروح القدس – الكسليك.



وشدد الشامسي على ان بلاده "ضد التطرف والارهاب والعنصرية وكل من يحاول الاساءة للبنان الذي هو بلد سلام ومحبة واستقرار"، آملا تحسن الظروف في لبنان بوجود حكومة ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب، متوقعا ان تذهب الامور نحو الأفضل.