A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار أن "هذه الخطوة تعبّر عن لا مسؤولية من قِبَل الجهة التي أقدمت على ما قامت به. فبلدية الغبيري تقول إنها قامت بالخطوات الرسمية المتوجّبة تجاه وزارة الداخلية، فيما وزير الداخلية أكّد أنه لم يُصدر قراراً بالمُصادقة على قرار البلدية. وبالتالي، عندما لا يوجد أي قرار بالمُصادقة، فهذا يعني أن ما أقدمت عليه البلدية في هذا الإطار هو خاطىء وغير قانوني".

ولفت في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" الى أن "في مضمون الخطوة، سواء تمّت تسمية شارع بإسم بدر الدين الآن أو منذ 6 أشهر، أو قبلاً، فهذا أمر يثير مشاعر كلّ الناس المُحبَّة للرئيس الشهيد رفيق الحريري. وهي خطوة مُسيئة، تستفزّ الناس".

واضاف:"بدر الدين هو متّهم الى الآن، لكون المحكمة الدولية لم تُصدر قرارها النهائي بعد في القضية. أما الخطورة الإضافية لوضع "آرمة" باسمه على شارع هي أنها تتمّ في الوقت الحالي، أي عندما استذكرنا مع المحكمة الدولية ظروف اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. الرئيس سعد الحريري، عندما خرج من المحكمة قال ما قاله طلباً للإستقرار ودفاعاً عنه وبهدف الوصول إليه في البلد. نحن نريد الحقيقة والعدالة من المحكمة الدولية، لأنهما يجلبان الإستقرار للبلد، ورغم ذلك نجد غيرنا يطالب بالفتنة".

بري؟

وأكّد الحجار أن "رغم كلّ شيء، المحكمة الدولية ستُصدر قرارها في النهاية. قضاتها مشهود لهم بنزاهتهم، أمامهم أدلّة ويتصرفون على هذا الأساس، وأحكامهم تكون على هذا الأساس ايضاً. ونثق بحُكم المحكمة الذي سيصدر بالكامل".

وحول إمكانية الإتّكال على بري في نزع فتيل أي مشكلة مُحتَملة على خلفية هذا الملف مستقبلاً، قال الحجار:"الأمل يبقى كبيراً بالناس الخيّرين والطيّبين مثل الرئيس بري. وأفضل كلام في هذا السياق هو ما صدر عن الرئيس الحريري قبل ترؤسه اجتماع كتلة "المستقبل"، أمس".

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