الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار تقارب "القوات – المردة" : حركة مفتعلة تجاه التيار ام مصالحة فعلية؟! A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال يستفيق "القواتيون" عند كل محطة على معلومات مسربة عن مصالحة بين القوات والمردة وتصبح هذه المعلومات اقرب كلما استعر الخلاف بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية. ثمة من يتحدث عن موعد لقاء بين رئيس الحزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ورئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية. ربما تدغدغ التكهنات عن اللقاء مشاعر البعض وربما لا يأخدها على محمل الجد ولإن الأمر كذلك فإن اللقاء قد يتم بالفعل .

نقطة متقدمة

تقول مصادر مطلعة لوكالة "اخبار اليوم" ان اللقاء لم يتم تثبيته بعد وهو يطرح بين الحين والآخر وخصوصا في الفترة الراهنة بعدما بلغت مراحل التواصل بين الفريقين نقطة متقدمة حتى وان لم يكن هناك من اجتماعات دورية بينهما، وتشير الى ان لا معلومات عن نوع من "ورقة تفاهم" او "نوايا" يجري التحضير لها على غرار ما تم بين الافرقاء المتخاصمين او الذين خاضوا نزاعات وخصومات .

منع التشنج

وتعتبر ان ما من ملفات مشتركة سوى عنوان العمل على منع التشنج وربما يدرك الطرفان انها الطريقة الافضل اليوم حتى وان تأخر اي تواصل على مستوى القيادات، كما انهما يدركان الى اين تقود اي مصالحة مسيحية-مسيحية.

وترى المصادر نفسها ان ظرف اللقاء لا يبدو انه اصبح ناضجا بعد لإن ما من إشارات ايجابية ارسلها فرنجية للقوات، مؤكدة ان ما قطع من اشواط في سبيل تحسين العلاقة لا يبنى عليه لجهة الانطلاق نحو مرحلة التخطيط لوثيقة بينهما .

عبارات المجاملة

وتلفت المصادر نفسها الى ان تيار المردة والقوات اللبنانية يرددان عبارات المجاملة "بحق" بعضهما البعض حتى وان كان الحذر يسود الموقف، لافتة الى ان ما يعلن مباشرة يدل وكأن الاتصالات تقدمت بشكل ملحوظ مع العلم ان هناك حركة مفتعلة للايحاء امام التيار الوطني الحر ان كل شيء بخير، لكن ثمة عوائق تحول دون اللحظة التاريخية في لقاء جعجع - فرنجية.

وتؤكد المصادر نفسها انه في حال حصلت المعجزة وكانت المصالحة بينهما فذلك يعني ان هناك ما يحضر في المستقبل وهذا يبقى في اطار التكهن لان السياسة تدور وتدور ولا يمكن حسم اي شيء.

المصدر : أخبار اليوم لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر