توجه عضو كتلة المستقبل النائب الدكتور طارق المرعبي بالتهنئة للمملكة العربية السعودية، لمناسبة العيد الوطني للمملكة، وخص الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الامير محمد بن سلمان والاسرة الحاكمة والشعب السعودي الشقيق، وقال:" لن ننسى ما قدمت وتقدم المملكة للبنان وشعبه وكانت دائما الداعمة والمؤازرة له وخصوصا في الازمات والحروب التي عصفت به".



وقال المرعبي: "ان دولة الرئيس سعد الحريري يؤكد دائما على عاطفة المملكة ملكا وشعبا تجاه لبنان"، مثمنا دور "المملكة الحاضنة للعرب جميعا".



ونوه المرعبي بتعيين القائم باعمال سفارة المملكة الوزير المفوض وليد البخاري سفيرا في لبنان، "لما يتمتع به من "علاقات مميزة مع الجميع، وقال:" هنيئا للبنان به وللمملكة بتعيينه".



وكان المرعبي زار البخاري مهنئا.