أعلن قصر الإليزيه الأربعاء أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيلتقي نظيريه الأميركي دونالد ترامب في 24 أيلول والإيراني حسن روحاني في 25 أيلول في نيويورك على هامش الجمعية العامة الـ73 للأمم المتحدة.



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