حذر الرئيس ميشال عون من خطورة الشائعات على لبنان قائلا "لا الليرة في خطر ولا لبنان على طريق الإفلاس."



وقال عون "كما قاومنا من أجل حريتنا وسيادتنا واستقلالنا علينا اليوم أن نقاوم من أجل إنقاذ وطننا."