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الاربعاء في ١٩ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
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كبارة: الرئيس الشهيد رفيق الحريري يتعرّض للاغتيال مجددا وخطة الاغتيال الجديدة تستهدف شهادته
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١٩ ايلول ٢٠١٨
رأى وزير العمل محمد كبارة أن الرئيس الشهيد رفيق الحريري يتعرّض للاغتيال مجدداً، وأن خطة الاغتيال الجديدة تستهدف شهادته وقضيته وإرثه وجمهوره.
وأكد كبارة أن هناك من يتعمّد تعميق الجروح وزيادة الطعنات في أجساد الذين عضوا على جروحهم من أجل حماية لبنان ومنع الفتنة.
وسأل كبارة: هل يعلم الذين ينفخون في جمر الفتنة أنها سترتد عليهم، وأنهم سيسقطون في الحفرة التي يحفرونها بأيديهم؟
وختم كبارة أن اللبنانيين لن يسكتوا عن هذا التحدي الفاجر لمشاعرهم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
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