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قبلان: على السياسيين ان يرفعوا ايديهم عن القضاء والاجهزة الرقابية
 
 
 
 
 
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١٩ ايلول ٢٠١٨
 
شدد رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان أن على السياسيين في لبنان ان يرفعوا ايديهم عن القضاء والاجهزة الرقابية في الدولة، فتنطلق الدولة بكل مؤسساتها في عملية اصلاح لادارتها فتعاقب الفاسدين والمستغلين من سارقي المال العام وتلجم جشع المحتكرين.

وطالب المعنيين بان "يتنازلوا لبعضهم البعض، ويتجاوزوا كل العقد الطائفية والحزبية ويشكلوا حكومة وطنية جامعة التي عليها ان تعطي الاولوية في الاهتمام والدعم للاسر الفقيرة والمحتاجة التي تزداد اعدادها في هذه الايام مع حلول العام الدراسي الجديد وما يحمله من اعباء ومتطلبات".
 
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