A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال استقبل رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير، اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، النائبة رولا الطبش، وبحث معها في الوضع الاقتصادي العام في لبنان وفي بيروت خصوصا، و”سبل إطلاق العجلة الاقتصادية وانعاش قطاع الاعمال الذي يعاني ركودا كبيرا يهدد استمرار الكثير من المؤسسات”.



ورحب شقير بالنائبة الطبش، منوها ب”ادائها المميز داخل البرلمان وخارجه”، مؤكدا ان 'وجود هذه الطاقات الشابة والتي تتمتع بحيوية كبيرة من شأنه دفع العمل التشريعي والسياسي بما يخدما القضايا الوطنية وخصوصا الاقتصادية والاجتماعية”.



وتحدث عن 'ضرورة تحديث واقرار مجموعة من القوانين التي تعنى بالشق الاقتصادي وخصوصا قوانين الضرائب والجمارك وتشجيع الاستثمار وحمايته ومختلف القوانين التي لها علاقة بالعمل التجاري”، معتبرا ان 'من شأن ذلك زيادة تنافسية وانتاجية لبنان وتحفيز الاستثمار والنمو”.



واكد 'ضرورة استمرار التعاون مع النائبة الطبش لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني، ومن أجل اتخاذ الخطوات التي من شأنها تحسين مناخ الاعمال في العاصمة وتشجيع الاستثمار وحماية المؤسسات القائمة”.



من جهتها، اشادت الطبش بـ”الدينامية التي يتمتع بها شقير وجهوده لتقوية الاقتصاد الوطني”، مؤكدة 'التعاون مع القطاع الخاص ومع الرئيس شقير للدفع في اتجاه اقرار كل المشاريع والقوانين التي من شأنها تنمية الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو”.



وشددت الطبش على 'ضرورة زيادة التواصل والتعاون مع الهيئات الاقتصادية وشقير لانعاش اسواق بيروت وشوارعها وتشجيع المؤسسات وجذب السياح وصولا الى اعادة بيروت منارة للشرق”.



واتفقا على 'استمرار التشاور والتواصل حول مختلف المواضيع التي طرحت”.



وفي نهاية الاجتماع، قدم شقير كتاب الغرفة الى النائبة الطبش. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر