A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال ثمن السفير الكويتي لدى لبنان عبد العال القناعي "المواقف الرسمية والشعبية اللبنانية المنددة بالتطاول على الكويت واميرها والتي تؤكد مجددا عمق العلاقات والروابط الاخوية بين البلدين الشقيقين وشعبيهما".



وأشار القناعي في بيان الى أن " المشاعر الاخوية الصادقة التي عبر عنها الاشقاء في لبنان تجاه الكويت وقيادتها بدءا من الرئيس اللبناني ميشال عون ودولة رئيس مجلس النواب نبيه بري ودولة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري ورؤساء الوزراء الحالين والسابقين وصولا الى مختلف القوى السياسية والهيئات الاقتصادية والدينية والاجتماعية والوسائل الاعلامية والاتحادات العمالية اعادت التأكيد على ما يجمع البلدين من علاقات متجذرة اعمق من ان تطالها سهام الصغار وادعاءاتهم واساءاتهم".



واضاف: "ان الشكر موصول الى الشعب اللبناني الشقيق الذي اظهر عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي استهجانه لأي اساءة تطال الكويت وعبر عن خالص المحبة والتقدير للكويت التي وقفت دائما الى جانب لبنان في ازماته وللشعب الكويتي الذي يجمعه بالأشقاء في لبنان الكثير". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر