A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال تعليقا على ما في إحدى وسائل الإعلام من معلومات حول الأنشطة البترولية التي انطلقت في الرقعة رقم 9 في المياه البحرية اللبنانية والمخاطر التي يُشكلها العدو الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة، اكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال سيزار ابي خليل،في بيان صادر عن الوزارة، أنّه يعمل دائماً بالتعاون مع سائر مؤسسات الدولة على اتخاذ الإجراءات الآيلة الى حماية حقوق لبنان في موارده الطبيعية عند الحدود مع فلسطين المحتلة من المطامع الإسرائيلية.



وفي هذا الإطار ، اكد ابي خليل أيضا أنّ أنشطة الحفر في هذه الرقعة قد تمّ تحديدها من قبل المشغل في خطة الاستكشاف بالاستناد الى أهداف هيدروكاربونية تُزيد من إمكانية تحقيق إكتشاف بترولي، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تحديد أماكن للحفر على طول الحدود مع فلسطين المحتلة لمجرّد الحفر فقط.



وبالتالي دعا وزير الطاقة والمياه الى التنبّه الى محاولات العدو الإسرائيلي التي باتت مكشوفة، بهدف التعمية عمّا يحصل لديه من إخفاقات على صعيد الاستكشاف ودورات التراخيص غير الناجحة في مياه فلسطين المحتلة، بعد النجاح الذي حققه لبنان بتلزيم رقعتين الى ائتلاف شركات عالمية. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر