الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار إقتصاد أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف الإمدادات A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال ارتفعت أسعار النفط على الرغم من زيادة المخزونات التي فاقت في أثرها المخاوف من أن المنتجين قد لا يكونون قادرين على تغطية العجز في الإمدادات حالما تدخل عقوبات أميركية على إيران حيز التنفيذ.



وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 16 سنتا في العقود الآجلة إلى 79.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 0658 بتوقيت غرينتش بعد أن صعدت 1.3 في المئة في الجلسة السابقة.



وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتا، أو ما يعادل 0.29 في المئة، إلى 70.05 دولار للبرميل بعدما قفزت 1.4 في المئة في اليوم السابق.



وارتفعت الأسعار الثلاثاء وسط تقارير إعلامية تحدثت عن أن السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم تشعر بالارتياح إزاء ارتفاع الأسعار فوق 80 دولارا للبرميل.



كانت "رويترز" ذكرت في الخامس من أيلول أن السعودية تريد أن يظل النفط يتحرك في نطاق بين 70 و80 دولارا للبرميل للحفاظ على التوازن بين تعظيم العائد والسيطرة على الأسعار حتى انتخابات الكونغرس الأميركي.





وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع منتجين مستقلين، بينهم روسيا أكبر منتج للخام في العالم، في 23 أيلول في الجزائر لبحث كيفية تخصيص الزيادات في الإنتاج في إطار الحصص المقررة، وذلك لتعويض خسارة الإمدادات الآتية من إيران.



وستدخل العقوبات الأميركية على قطاع النفط الإيراني حيز التنفيذ في الرابع من تشرين الثاني، على الرغم من أن الكثير من المشترين قلصوا بالفعل مشترياتهم، وهو ما أثار تساؤلات حل كيفية تغطية النقص.



وفاقت مخاوف الإمدادات في أثرها زيادة مخزونات الخام في الولايات المتحدة، والتي جرى الإعلان عنها الثلاثاء.

ووفقا لمعهد البترول الأميركي، ارتفعت مخزونات الخام الأميركية بمقدار 1.2 مليون برميل إلى 397.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 أيلول المصدر : mtv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر