الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار إقتصاد الذهب يرتفع مع انحسار الطلب على الدولار A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال ارتفعت أسعار الذهب تماشيا مع حركة الأسهم في ظل تراجع الدولار الأميركي وعدم إبداء الأسواق قلقا يذكر إزاء أحدث تصعيد للحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.





وبحلول الساعة 0656 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.4 في المئة إلى 1202.32 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت أسعار عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3 في المئة إلى 1207 دولارات للأوقية.



وانزلقت الولايات المتحدة والصين أكثر في نزاعهما التجاري بعد أن أضافت بكين منتجات أميركية قيمتها 60 مليار دولار إلى قائمة رسومها الجمركية على الواردات ردا على رسوم يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها على سلع صينية قيمتها 200 مليار دولار.



وقال جون شارما الاقتصادي في بنك استراليا الوطني "القرار الأميركي بفرض رسوم 10 في المئة بدلا من 25 في المئة (كما كان متوقعا) - شجع المستثمرين من حيث أنه قد يكون هناك أمل في تسوية تجارية ما في المستقبل".



وتراجعت أسعار النفط حوالي 12 في المئة منذ نيسان متأثرة باحتدام النزاع التجاري الأميركي والصيني ورفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وارتفع سعر الفضة 0.4 في المئة في المعاملات الفورية إلى 14.18 دولار للأوقية.



وصعد البلاتين 0.6 في المئة إلى 814.49 دولار بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 13 آب عند 820.20 دولار في وقت سابق من الجلسة. وتقدم البلاديوم 0.2 في المئة إلى 1011.75 دولار بعد أن سجل أقوى سعر له منذ 14 حزيران عند 1015.50 دولار للأوقية. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر