أصدرت وزارة المالية تعميماً بشأن وضع تطبيق على موقعها الإلكتروني يتعلق باحتساب ضريبة الدخل على الأرباح التي يحققها المكلفون الأفراد وجاء فيه:



"تعلم وزارة المالية المكلفين الأفراد بضريبة الدخل على الأرباح، أنها في سياق سعيها إلى تفعيل التعاون معهم وتسهيل الإجراءات الآيلة إلى حسن التزامهم بموجباتهم الضريبية، وضعت على موقعها الإلكتروني www.finance.gov.lb ، تطبيقاً جديداً يتعلق باحتساب ضريبة الدخل على مجموع الأرباح التي يحققونها الناتجة عن شراكتهم في شركة أشخاص (شركة تضامن, شركة توصية بسيطة, شركة محاصة), أو الناتجة عن مزاولتهم مهنة خاضعة للضريبة على الدخل بصفة فردية.



للإطلاع على ذلك التطبيق، يمكن الولوج إلى موقع وزارة المالية الإلكتروني من خلال الرابط التالي



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