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علوش: تسمية شارع باسم المتهم بدر الدين إستفزاز مقصود
 
 
 
 
 
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١٩ ايلول ٢٠١٨
 
علّق عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" مصطفى علوش على قيام بلدية الغبيري بتسمية أحد شوارع بيروت بإسم المتهم مصطفى بدر الدين، فأكد أن هذا الموضوع "هو نوع من الاستفزاز المقصود لا سيما المكان التي وضعت فيه اللافتة مقابل مستشفى رفيق الحريري الحكومي، لافتا الى ان ذلك ينقل مظاهر الانقسام الواضح في البلد.

وعن ردة الفعل المتوقعة عند صدور حكم المحكمة الدولية، قال علوش، في حديث الى إذاعة "صوت لبنان 100.5": قال: "لا اعتقد ان الامور ستتغير كثيرا إلا إذا زاد الاسفزاز. هذه المحكمة هي تحت الفصل السابق، وإذا صدر الحكم وهو ايضا تحت الفصل السابع من ناحية التطبيق فسنذهب الى تعقيدات جديدة، خاصة ان هذا الحكم سيذهب الى مجلس الامن الذي سيقرر كيفية تطبيق هذه القضية، لذلك سندخل في تعقيدات أخرى".

الى ذلك، أوضح ان "السبيل الى حلحلة الملف الحكومي عند رئاسة الجمهورية"، معتبرا ان "تخلي الرئيس ميشال عون أو التيار الوطني الحرّ عن وزير واحد سيؤدي الى إنتاج حكومة، وعكس ذلك فاننا سنبقى في المراوحة".
 
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