A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال رأى عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار تعليقًا على تسمية "مصطفى بدر الدين" على الشارع المقابل لمستشفى رفيق الحريري الحكومي أن هناك من يبادل مواقف الاعتدال والمواقف الداعية إلى الاستقرار بمواقف عدائية تنشر التباعد بين اللبنانيين. وقال في حديث تلفزيوني إن هذا الأمر يؤدي إلى احتقان الشارع وأضاف " نراهن على حس المسؤولية عند المعنيين حتى يوئدوا الفتنة في مهدها"



وردًا على سؤال إلى متى سيبقى لبنان بلا حكومة قال الحجار "حتى يتقي الله المعرقلون، ويذهبوا الى ما فيه مصلحة اللبنانيين، ويتخلى بعض المسؤولين عن مطالبهم وسقوفهم العالية ،ومتى وجد هؤلاء ان مصلحة البلد ومصلحة اللبنانيين تستوجب التنازل للبنان عندها يمكننا القول انه يمكن تأليف حكومة" .



وعن الجهة التي تعرقل تأليف الحكومة أكد أن "الأمر واضح وهو السقوف العالية التي تطالب بها بعض الكتل السياسية، وتابع أن الرئيس سعد الحريري كان واضحًا بالامس حين قال ان هناك سقوفًا عالية ورغبات لدى البعض بإلغاء الآخرين وتغيبهم" . مشيرًا إلى أن "الرئيس الحريري يعمل دائمًا تحت سقف التفاؤل لانه في نهاية الامر هو على قناعة ان الجميع سيجتمعون إلى طاولة واحدة ويعملون سويًا لما فيه مصلحة البلد" لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر