دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عامة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين نهارا ومساء لدرس واقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال.

المصدر : lbc

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