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بري يدعو الى جلسة عامة الاثنين والثلاثاء المقبلين
 
 
 
 
 
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١٩ ايلول ٢٠١٨
 
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عامة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين نهارا ومساء لدرس واقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال.
المصدر : lbc
 
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