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رئيس الوزراء الصيني: الأحادية لا تقدم أي حل للمشاكل
 
 
 
 
 
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١٩ ايلول ٢٠١٨
 
دان رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ اليوم الأحادية التي تهدد التبادل العالمي الحر، معتبرا أنها لا تقدم أي حل للمشاكل، بعد تصاعد النزاع التجاري بين بكين وواشنطن.

وقال لي أمام مسؤولين اقتصاديين في افتتاح النسخة الصينية للمنتدى الاقتصادي العالمي في تيانجين (شرق) :”من الضروري الدفاع عن المبادىء الأساسية للتعددية والتبادل الحر”.

وأضاف لي الذي يتحدث غداة تبادل الولايات المتحدة والصين فرض رسوم جمركية جديدة:”أن المشاكل القائمة يجب أن تحل بالتفاوض، لأن الأحادية لا تقدم أي حل”.

وفرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوما جمركية نسبتها عشرة بالمئة على حوالى مئتي مليار دولار من الواردات الصينية السنوية، تضاف إلى سلع بقيمة خمسين مليارا فرضت رسوما عليها من قبل.
المصدر : future tv
 
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