تابع وزير البيئة طارق الخطيب موضوع معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة في صيدا، والتقى لهذه الغاية مدير عام شركة IBC المشغّلة للمعمل نبيل زنتوت يرافقه الخبير البيئي ناجي قديح حيث جرى عرض للواقع البيئي للمعمل وآلية العمل وتمّ التشديد على التخلّص من بقايا النفايات بطريقة بيئية سليمة.



وكان وزير البيئة عرض مع رئيس بلدية بيروت جمال عيتانيللاوضاع البيئية في العاصمة، وإطلع منه على خطة بلدية بيروت لمعالجة أزمة النفايات.



كما استقبل الوزير الخطيب رئيس اتحاد بلديات جبيل فادي مارتينوس الذي أطلعه على واقع مكب حبالين للنفايات وضرورة توفير الاعتمادات اللازمة لتمكينه من الاستمرار في عمله.



ومن زوار وزير البيئة وفد من بلديةكفرسلوان برئاسة رئيس البلدية بسام حاطوم واستفسر منه عن طبيعة مشروع استصلاح الاراضي في ظل نفي رئيس البلدية الاتهامات التي توجّه الى المجلس البلدي بتخريب الطبيعة والبيئة