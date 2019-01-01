أكد وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس أنه باق في منصبه، نافيًا بذلك إشاعات سرت في واشنطن مفادها أن أيامه على رأس البنتاغون باتت معدودة بسبب تدهور العلاقة بينه وبين الرئيس الاميركي دونالد ترامب.



وقال الجنرال السابق في المارينز للصحافيين في البنتاغون "حتما أنا لا أفكر في الرحيل، أنا أحب هذا المكان"