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حوري: عون يمون على "التيار "في ملف التشكيل وبإمكانه إيجاد الحل
 
 
 
 
 
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١٩ ايلول ٢٠١٨
 
رأى النائب السابق عمار حوري أن "المواطن يعاني معيشيا وخدماتيا والاستمرار بعدم تشكيل الحكومة سبب هذه الأزمات الاقتصادية والحياتية".

وقال حوري في حديث لـ"المستقبل": "رئيس الجمهورية يفترض أن يكون على مسافة واحدة من الجميع للتواصل مع جميع الافرقاء وإيجاد الحلول"، وأضاف: "عون يمون على التيار الوطني الحر في ملف التشكيل وبإمكانه إيجاد الحل".

وأوضح أنه "عندما نتكلم عن الطائف نتحدث عن تسوية سياسية"، وأضاف: "الكلام عن صلاحيات يعني العودة إلى ما قبل الطائف".

واعتبر حوري أن "الموضوع الخارجي زريعة البعض للتهرب من تشكيل الحكومة ويمكن تشكيل الاخيرة بخمس دقائق اذا اتفق الافرقاء في الداخل".

وأضاف: "إذا كانت لدى وزير الخارجية جبران باسيل طموحات نطلب منه الهدوء"، وأشار إلى أن "باسيل في صدام مع معظم القوى السياسية وهذا لا يسهل تشكيل الحكومة".
 
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