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الجامعة اللبنانية تعلن حاجتها للتعاقد مع أساتذة لكليتي الآداب والسياحة
 
 
 
 
 
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١٩ ايلول ٢٠١٨
 
أعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية حاجتها للتعاقد مع أساتذة من حملة الدكتوراه، لتدريس اللغات الروسية، التركية، الفارسية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

تقدم الطلبات لدى أمانة سر العمادة في الدكوانة ابتداء من الأربعاء 19 أيلول لغاية 28 منه ضمنا.

كما تعلن رئاسة الجامعة حاجتها للتعاقد مع أساتذة من حملة Master على الأقل في اللغة الروسية لتدريس اللغة الروسية في كلية السياحة.

تقدم الطلبات لدى أمانة سر الكلية ابتداء من 21 أيلول لغاية يوم الخميس 4 تشرين الأول لدى أمانة سر الكلية في بئر حسن – قرب السفارة الكويتية.
 
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