الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار المستقبل طرابلس كرم مدير صندوق الضمان في المدينة A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال كرم قطاع النقابات العمالية في تيار 'المستقبل”، مدير مكتب الصندوق الوطني في الضمان الاجتماعي في طرابلس محمد زكي، وذلك في احتفال حاشد في مقر التيار في طرابلس، في حضور منسق التيار في طرابلس ناصر عدرة واعضاء مجلس المنسقية وكوادر التيار في المدينة.



بداية تحدث مسؤول القطاع النقابي في التيار مصطفى جباخنجي، فتناول التكريم الذي يستحقه زكي، نظرا لخدماته واجتهاده في خدمة المضمونين.



عدرة



وأوضح عدرة ان الدرع هو تقدير لخدمات زكي، آملا زيادة عدد الموظفين لتلبية المضمونين، مؤكدا أن 'تيار المستقبل بكل نوابه ووزرائه وقيادته في خدمة الناس ومعالجة أوضاع المكتب في طرابلس، فتيار المستقبل يدعم الكفاءات وإيصالها”، متمنيا على 'الحكومة الجديدة ايصال الكفاءات”، وعلى 'الفرقاء تذليل العقوبات لتشكيل حكومة وحدة وطنية”، لافتا الى أن 'هناك من يهاجرون بسبب قلة فرص العمل، وبالتالي علينا الإسراع بالالتفاف حول الرئيس المكلف سعد الحريري لتأليف الحكومة”.



زكي



بدوره، نوه زكي بدور الرئيس سعد الحريري على الصعد كافة، وبدور المنسق عدرة 'الذي كان السباق في حمل مشكلات مكتب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.



وقال: 'الشكر الأكبر هو لموظفي المكتب الذين عانوا، وقد عملوا بكل جهد لانجاحه، لقد عملنا بتقنيات قليلة ولكننا استطعنا أن نصل إلى ما نريد، و نحن نعدكم بتطوير أعمالنا بعد الانتقال إلى مركزنا الجديد، بعد شهر من اليوم، وسنعمل على حل الكثير من المشكلات”.



وأكد ان 'تكريمكم هو مسؤولية كبيرة بالنسبة لي، ونحن سنسعى إلى الافضل”، منوها 'بدور المدير العام للصندوق الوطني للضمان محمد كركي، الذي يقدم الكثير من الدعم لمركز طرابلس، وطرابلس تحتاج إلى الكثير، وهي التي ضحت من أجل الجميع”.



وفي الختام، قدم عدرة درعا تقديرية لزكي. المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر