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سيارة تصدم المشاة أمام مسجد بلندن
 
 
 
 
 
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١٩ ايلول ٢٠١٨
 
نقلت إذاعة (إل.بي.سي) عن الشرطة البريطانية أن شخصين نقلا للمستشفى بعد أنباء عن واقعة صدمت فيها سيارة بعض المشاة أمام مسجد في شمال غربي لندن الثلاثاء.

وذكرت الإذاعة أن الشرطة تتعامل مع ملابسات التصادم بعقل مفتوح
المصدر : lbc
 
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