A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أعلنت دار نشر أميركية أن أندرو مكابي النائب السابق لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي)، الذي حذر من أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب يقوض الأمن الأميركي، ألّف كتابًا بشأن جهود المكتب لحماية الولايات المتحدة.



وأفادت دار "سان مارتنز برس" بأن كتاب "التهديد كيف يحمي إف.بي.آي أميركا في عصر الإرهاب وترامب"، يغطي عمل مكابي في المكتب على مدار 22 عاما، بما في ذلك دوره بالتحقيق في هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 على نيويورك وواشنطن،



والتحقيق في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية عام 2016.



ومن المقرر أن يطرح الكتاب في الأسواق في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.



وقال أندرو مكابي "كتبت هذا الكتاب لأن هجمات الرئيس عليّ ترمز إلى نهجه التدميري ضد البلاد ككل".



ونقل عن عن مكابي قوله "إنه يقوض سلامة وأمن أميركا، ويقوض ثقة الناس في مؤسسات الدولة



وكان وزير العدل، جيف سيشنز قد أقال مكابي في آذار/ مارس الماضي، بعدما اكتشفت لجنة داخلية بالوزارة أنه سرب معلومات لصحافيين، وضلل محققين بشأن تصرفاته.



من جانبه، نفى مكابي الاتهامات الموجهة إليه، وقال إنه ضحية انتقام من إدارة ترامب.



يأتي كتاب ندرو مكابي، بعد نشر كتاب "الخوف: ترامب في البيت الأبيض" للصحافي الشهير بوب وودورد الذي تجاوزت مبيعاته مليون نسخة، بعد اسبوع واحد من نشره المصدر : skynews' لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر