ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري اجتماعا تحضيريا لمشاركة لبنان في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، في حضور وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل.

المصدر : المستقبل

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