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اجتماع تحضيري لمشاركة لبنان في الجمعية العمومية للأمم المتحدة
 
 
 
 
 
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١٩ ايلول ٢٠١٨
 
ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري اجتماعا تحضيريا لمشاركة لبنان في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، في حضور وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل.
المصدر : المستقبل
 
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