الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان جلسة تشريعية محتملة.. ورحلة تأليف الحكومة تبلغ أمتارها الأخيرة A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال فيما يستمر أفق التأليف الحكومي مسدوداً، ارتفعت احتمالات انعقاد مجلس النواب في جلسة تشريعية الاسبوع المقبل، وهو ما سيتقرر اليوم في اجتماع هيئة مكتب المجلس في عين التينة برئاسة الرئيس نبيه بري، في الوقت الذي أعلن رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري تأييده انعقادها.



وكشفت مصادر نيابية لـ”الجمهورية” أنّ جدول أعمال الجلسة سيتضمن ما يربو على 21 بنداً وأضيف إليها 15 بنداً بعضهاً يتصل بمؤتمر 'سيدر” والبنك الدولي، ولهذا السبب وافق الحريري على انعقادها.



وفي الملف الحكومي، دعت مصادر كنسية عبر 'الجمهورية” الأطراف كافة الى 'وقف الدلع السياسي والإنصراف فوراً الى تأليف الحكومة». وأكدت «أنّ الوضع لم يعد يحتمل الدلع، والمسؤولية تقع بالدرجة الأولى على الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري لأنهما المعنيان الأساسيان بالتأليف”.



وأوضحت أنّ البطريرك الراعي 'يجري الإتصالات اللازمة من أجل تسهيل التأليف، سواء على المستوى الوطني أو على المستوى المسيحي، لكنّ الامور ما تزال تراوح مكانها”. ولفتت الى أنّ 'دعوة الراعي الى تأليف حكومة حيادية ليست موجّهة ضد أحد، بل الهدف منها إنقاذ الوضع وعدم ترك الخلافات السياسية تؤثر على الملفات الضاغطة”.



وتعليقاً على دعوة البطريرك الراعي، أكد عضو كتلة 'المستقبل” النيابية النائب محمد الحجار لـ”الحياة” أن 'هذا الظرف يتطلب حكومة طوارئ حيادية، لكن هذه الحكومة تحت هذا العنوان لن تكون أفضل من حكومة الوحدة الوطنية التي نحن في صدد تشكيلها، وهي تضم جميع المكونات، والظروف التي نمر بها أيضاً تستدعي ذلك”. لكنه استدرك قائلاً: 'إن دعوة غبطة البطريرك إلى حكومة حيادية، نابعة من الألم الذي يحس فيه، وتعكس أيضاً الألم والوجع الذي يشعر به كل اللبنانيين، في ظل غياب حكومة بصلاحيات مكتملة، وهذا ما دفع البطريرك إلى هذا الطرح”.



وزاد: 'من هنا أرى أنه يفترض رفع الصوت في وجه الجميع من أجل التواضع، وخفض سقف المطالب التي نسمعها من هنا وهناك، لأن البلد في حاجة إلى تأليف حكومة سريعاً”.



وإذ جزم الحجار أن 'الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري يواصل اتصالاته ومشاوراته بعيداً عن الإعلام، في مسعى منه لتذليل العقد التي تحول دون إبصار الحكومة النور”، توقع أنه بعد 'عودة رئيس الجمهورية ميشال عون من سفره نهاية الأسبوع الجاري إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، تسجيل خرق ما إذا حصل تجاوب من الفرقاء المعنيين، الذين لا يزالون يرفعون من سقف مطالهم”.

أكدت مصادر لصيقة بمشاورات التأليف 'أنّ رحلة التأليف بلغت أمتارها الأخيرة، على عكس الأجواء التشاؤمية التي يحاول البعض تعميمها”. واشارت إلى أنّ المشاورات 'قطعت شوطاً كبيراً ولم يبق منها إلّا القليل”. ولفتت إلى 'أنّ القوى المعنية متفاهمة على الإطار العام وعلى توزيع الحصص، وعلى العدد الأكبر من الحقائب، وبالتالي باتت الخلافات محصورة حول عدد محدّد من هذه الحقائب”.



وقالت المصادر نفسها 'إنّ الأمتار المتبقية من الرحلة قد تحتاج وقتاً لاجتيازها، بحثاً عن الإخراج المناسب الذي يسمح للقوى المختلفة في الخروج من 'حلبة المشاورات”، غير مكسورة. ولهذا، فإنّ البحث جار عن صيغة لإخراج لائق على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، التي تحتّم على كل طرف تقديم تنازل للوصول إلى تشكيلة حكومية ترضي الجميع”.



وأكدت 'أنّ الجولة الأخيرة لعملية التأليف ستنتظر عودة رئيس الجمهورية من رحلته الأميركية، خصوصاً أنّ الأجواء الداخلية باتت مهيّأة لمبادرة ما يفترض أن ترى النور بعد عودة الرئيس من الاجتماعات السنوية للجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك بعد قرار التهدئة الذي اتخذه رئيس 'الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، وردّ عليه 'التيار الوطني الحر” بالمِثل. وهي مؤشرات إيجابية لا ينبغي تجاوزها”.



المبادرة الفرنسية



من جهة اخرى، لفتت مصادر إلى أنّ ما يُحكى عن مبادرة فرنسية 'ليس أكثر من تحرّك استطلاعيّ” تقوم به باريس انطلاقاً من حرصها على متابعة التطورات اللبنانية، ربطاً بالتحضيرات لمؤتمر 'سيدر” الذي كانت عرّابته.



ونفت أن تكون باريس في صدد تقديم مبادرة رسمية المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر