سبّب ارتفاع أسعار النفط عالمياً زيادة في أسعار النفط في لبنان اليوم الاربعاء، حيث ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان 200 ليرة، و98 اوكتان 100 ليرة والديزل 300 ليرة، والمازوت والغاز 200 ليرة.



وقد أصبحت الاسعار على الشكل التالي:



- بنزين 95 اوكتان: 28200 ليرة

- بنزين 98 اوكتان: 28800 ليرة

- مازوت: 20300 ليرة

- ديزل: 20300 ليرة

- غاز: 16300 ليرة