قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الثلاثاء، إن بلاده ستعزز نشر القوات في إدلب بعد الاتفاق على منطقة منزوعة السلاح.



وأكد أوغلو أن أنقرة ستقوم بدوريات حراسة بالاشتراك مع روسيا في إطار اتفاق مع موسكو.



وكانت وكالة إنترفاكس للأنباء قد نقلت عن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قوله إن قوات النظام السوري وحلفاءها لن تنفذ عملية عسكرية جديدة في محافظة إدلب.



وكان يتحدث بعد أن اتفق رئيسا روسيا وتركيا على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب لفصل قوات المعارضة عن قوات النظام السوري.



وردا على سؤال حول ما إذا كان هذا الاتفاق يعني أنه لن يكون هناك هجوم عسكري على إدلب، أجاب الوزير 'نعم”، وفقاً لوكالتي 'إنترفاكس” و”تاس”.