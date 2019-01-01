الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار العالم بعد المحادثات.. كوريا الشمالية تسمح بالتفتيش على تفكيك منشآتها النووية A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم الأربعاء، إن كوريا الشمالية وافقت على السماح لإشراف مفتشين دوليين على 'تفكيك دائم” لمنشآتها الصاروخية الأساسية وستتخذ خطوات إضافية مثل إغلاق مجمعها النووي الرئيسي في يونجبيون إذا اتخذت الولايات المتحدة إجراءات متبادلة.



وقال الرئيس الكوري الجنوبي، في أعقاب محادثاته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون إن الكوريتين اتفقتا على ضرورة تحويل شبه الجزيرة الكورية إلى 'أرض سلام خالية من الأسلحة النووية والتهديدات النووية”.



وقال مون للصحافيين إن 'الشمال وافق على أن يغلق نهائياً منشاة تونغتشانغ-ري لتجارب محركات الصواريخ ومنصات إطلاق الصواريخ، بحضور خبراء من الدول المعنيّة”.



من جانبه، قال رئيس كوريا الشمالية في مؤتمر صحافي مع مون إنه سيزور سول عاصمة كوريا الجنوبية 'في المستقبل القريب”، في خطوة ستكون الأولى من نوعها منذ تقسيم شبه الجزيرة الكورية قبل عقود طويلة.



وقال كيم: 'لقد وعدت الرئيس مون جاي-إن بأن أزور سيول في مستقبل قريب”.



وفي وقت سابق، قال مسؤول في سيول إن الكوريتين الشمالية والجنوبية ستعلنان عن التوصل إلى اتفاقية عسكرية.



وكانت واشنطن قد أعلنت أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو سيرأس في 27 أيلول الجاري اجتماعاً لمجلس الأمن الدولي حول كوريا الشمالية لمطالبة الأسرة الدولية بإبقاء ضغوطها على بيونغ يانغ لدفعها إلى التخلّي عن سلاحها النووي.



وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت إنّ الاجتماع الذي سيعقد على مستوى وزراء الخارجية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي يشارك فيها زعماء العالم أجمع سيتيح 'تقييم الجهود التي نبذلها من أجل نزع الأسلحة النووية بشكل نهائي وكامل من كوريا الشمالية”.



ونقلت 'فرانس برس” عن نويرت قولها إن الاجتماع سيتيح أيضاً 'التشديد على ضرورة قيام كل الدول الأعضاء بتطبيق العقوبات السارية حالياً” على برامج كوريا الشمالية الذريّة والنوويّة المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر