رتفعت العقود الآجلة للنفط بما يزيد على واحد في المئة يوم الثلاثاء، بدعم من علامات على أن منظمة أوبك غير مستعدة لزيادة الإنتاج لتعويض النقص في إمدادات إيران، ومع تلميح السعودية إلى مستوى مستهدف غير رسمي قريب من المستويات الحالية.



وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 98 سنتا، أو 1.26 في المئة، لتبلغ عند التسوية 79.03 دولار للبرميل.



وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 94 سنتا، أو 1.36 في المئة، لتبلغ عند التسوية 69.85 دولار للبرميل.



ويجتمع وزراء من أوبك ومنتجين آخرين خارج المنظمة يوم الأحد لمناقشة الالتزام بسياسات الإنتاج. وقالت مصادر في المنظمة لرويترز إنه لا توجد خطط لاتخاذ إجراء فوري، وإن المنتجين سيناقشون كيفية تقاسم زيادة الإنتاج المتفق عليها سابقا.



وذكرت بلومبرج يوم الثلاثاء نقلا عن مصادر سعودية لم تسمها، أن المملكة تشعر حاليا بالارتياح تجاه مستوى الأسعار الذي يفوق 80 دولارا للبرميل، على الأقل في الأمد القصير.