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الاربعاء في ١٩ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
11:57 م
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مصادر "المستقبل": لا تعديل على الصيغة الحكومية
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١٨ ايلول ٢٠١٨
نقلت صحيفة "الانباء الكويتية" عن مصادر في 'تيار المستقبل” نفيها ما تردد عن تعديلات أدخلها الرئيس المكلف سعد الحريري على المسودة الحكومية التي سلمها للرئيس ميشال عون، مؤكدة أن "لا جديد على هذا الصعيد".
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