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هل يقيم ترمب قاعدة عسكرية أميركية دائمة في بولندا؟
 
 
 
 
 
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١٨ ايلول ٢٠١٨
 
أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الثلاثاء أنه يدرس بشكل "جدي جدا" إمكانية إقامة قاعدة عسكرية أميركية دائمة في بولندا.

وقال ترامب خلال استقباله نظيره البولندي اندري دودا في البيت الابيض "ندرس هذا الامر بشكل جدي جدا".

وتابع الرئيس الاميركي "أن بولندا مستعدة للمساهمة بشكل كبير لكي يكون للولايات المتحدة وجود في بولندا"، مضيفا "إذا كانوا مستعدين للقيام بذلك فهذا يعني بأننا سنتكلم بالتأكيد في الموضوع".

من جهته دعا الرئيس البولندي خلال المؤتمر الصحافي المشترك نظيره الاميركي الى "نشر مزيد من الجنود الاميركيين في بولندا".

وأضاف مخاطبا ترامب "آمل بأن تتخذ قرار نشر المزيد من الوحدات والتجهيزات (...) أرغب في رؤية قاعدة أميركية دائمة في بولندا"، واقترح أن يكون اسمها "فورت ترامب".

وفي حال تم بالفعل إقامة هذه القاعدة الاميركية في بولندا، فإنها لا بد أن تزيد من التوتر القائم حاليا بين الدول الغربية وروسيا.
المصدر : أ.ف.ب
 
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