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منشد حزب الله يقترح استبدال اسم مسجد محمد الامين باسم مصطفى بدر الدين
 
 
 
 
 
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١٨ ايلول ٢٠١٨
 
بالنسبة لبلدية الغبيري لا غبار على تسمية شارع باسم مصطفى بدر الدين المتهم الرئيس بالمشاركة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

لكن كي لا يلوح غبار الفتنة ، وجه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق كتاباً إلى البلدية أكد فيه عدم الموافقة على تسمية الشارع باسم بدر الدين وبالتالي عدم إعتبار القرار مصدقاً ضمناً عملاً بأحكام المادة 63 من قانون البلديات.

المشنوق أوضح أن ممارسة البلدية لصلاحياتها المنصوص عنها في قانون البلديات ليست مطلقة، اذ يشترط أن تكون في ممارستها، ما لا يمس بالنظام العام.

لا تمزحوا مع بدر الدين، تهديد مغلف بمقالة في صحيفة الاخبار المقربة من حزب الله.. التهديد يحذر من ازالة الآرمات التي تحمل اسم المتهم بالمشاركة في اغتيال الرئيس الشهيد.

ومن التهديد الى الشتائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج مصطفى بدر الدين حتى وصل الامر بمنشد حزب الله ان يقترح استبدال اسم مسجد محمد الامين عليه الصلاة والسلام باسم بدر الدين.
المصدر : المستقبل
 
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