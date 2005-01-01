الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار قاطيشا: لن نستبدل وصاية سورية عنجرية بوصاية سورية بترونية A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أقام مركز ممنع في منسقية عكار في "القوات اللبنانية" وبرعاية رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، ممثلا بالنائب وهبي قاطيشا، عشاءه السنوي في مطعم Flor Do Campo - جبرايل، بحضور منسق "القوات" في عكار المحامي جان الشدياق وعضو المجلس المركزي د. نبيل سركيس وحشد من فاعليات المنطقة.



استهل الاحتفال بالنشيد الوطني اللبناني تلاه نشيد "القوات اللبنانية" ثم رحب عريف الحفل طوني سركيس بالحضور.



قاطيشا

واكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب وهبي قاطيشا في كلمته "أن لبنان لا يكون قويا من دون "جمهورية قوية"، ولا جمهورية قوية من دون نبض "القوات اللبنانية"، وأن من طرد الإحتلال من باب 2005 وهو في الزنزانة، لن يسمح بإعادة الهيمنة من شباك 2018 وهو في برج معراب، ومن أخرج الوصاية من عنجر لن يسمح لها بالعودة إلى البترون. فلن نستبدل وصاية سورية عنجرية بوصاية سورية بترونية".



ولفت قاطيشا الى أن من فشلوا في تطويق "القوات" في الإنتخابات يحاولون محاصرتها في الحكومة، قائلا: "ظنوا أن سقف نوابنا خمسة يسهل عليهم هضمه، ففاجأناهم بخمسة عشر ففقدوا صوابهم، من يعتقد أنه سيستبدل ثوب الوالي السوري بثوب وال لبناني هو جاهل في السياسة والتاريخ، إسألوا غازي كنعان ورستم غزالي."



واكد قاطيشا أن القوات ارتضت ب4 وزراء في الحكومة لتسهيل تشكيلها "ولكن الطرف الآخر من إتفاق معراب أخذ حصته وتنصلوا من تنفيذ الشق التنفيذي الآخر". معتبرا أن " زمن الدكتاتوريات انتهى في الشرق الأوسط ككل، وأتوجه إليهم بالقول: "لا تحاولوا إحراج القوات لإخراجها، فهذا أمر مستحيل "القوات اللبنانية" لن تخرج من المعادلة، ولا تحاولوا إضعاف تكتل "الجمهورية القوية"، فهذا لن يحصل".



وقدم النائب قاطيشا ألف شكر لثمانية آلاف تغريدة عكارية للقوات تؤسس ل 18000 في المستقبل، كما توجه بالشكر للقيمين على اللقاء خاصة المختار حنا ابراهيم.



الشدياق

واستذكر منسق"القوات اللبنانية" في عكار جان الشدياق، "شهداء القوات اللبنانية" من ابناء بلدة ممنع في شهر الشهداء، منهم": طوني طربيه، جورج مخول، بيار فرح، كميل عبدالله، خليل مخول، وعبدالله يونس، وقال الشدياق: "نحييهم في عليائهم ونعاهدهم إكمال المسيرة التي ضحوا بأنفسهم من اجلها، في الماضي القريب لم يتأخر شباب "القوات اللبنانية" عن تلبية النداء للدفاع عن لبنان بوجه كل الطامعين بأرض هذا الوطن، وأن المقاومة انتقلت من البندقية الى ساحات المجد التي شهدت على تضحيات المئات من طلاب حزبنا وشبابه في وجه وصاية سورية همجية، والآن أصبح حزب القوات اللبنانية رأس حربة في محاربة الفساد وبناء دولة قوية سيدة حرة مستقلة".



مخول

وكانت كلمة لرئيس مركز ممنع نديم مخول ألقتها الآنسة باميلا مخول اعتبرت خلالها "أن تزامن العشاء السنوي مع شهر شهداء "القوات اللبنانية" هو تحية لأرواحهم الطاهرة ووعد باستكمال الطريق التي شقوها بدمائهم. و أن "القوات اللبنانية" ستبقى حارسة للجمهورية القوية.

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