A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال اسف رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، قبيل اجتماع "كتلة "المستقبل" ل"قرار تسمية شارع بإسم "مصطفى بدر الدين"، وقال: "هذه هي الفتنة بأمها وأبيها"، مؤكدا أن "أكبر خطأ للبلد والعهد هو تأخير تشكيل الحكومة، ولا جديد حكوميا حتى الآن"، وكي ينجح العهد، يجب أن تتحقق إنجازات والأمر ليس متعلقا بوزير بالناقص أو آخر بالزائد".



اضاف: "يجب أن تتواضع كل جهة قليلا لتتشكل الحكومة، وإذا أراد كل فريق أن يُلغي الآخر فهي لن تتشكل"، لافتا إلى أن "هناك من يريد أخذ البلد إلى مكان آخر، وهناك من يتصرف بعقلانية وهناك من يريد إحداث فتنة"، كاشفا أن "المشكلة ليست فقط عند حزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الإشتراكي بل أيضا عند تيار المردة، والحل سهل إذا كنا نريده".



وأوضح الحريري في موضوع الجلسة التشريعية، "أننا سنتواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ويبدو أن البنود كلها تتعلق بمؤتمر سيدر".



كما أشار تعليقا على طرح البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بحكومة حيادية، إلى أنه "إذا كنا غير قادرين على أن نجعل البلد حياديا، فكيف يمكن أن نشكل حكومة حيادية؟". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر