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الخميس في ٢٠ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
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إقتصاد
رسوم صينية على مزيد من السلع الاميركية
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١٨ ايلول ٢٠١٨
علنت الصين، اليوم، فرض رسوم جمركية جديدة على ما قيمته 60 مليار دولار من السلع الأميركية المستوردة سنويا ردا على عقوبات إضافية أعلنتها واشنطن على ما قيمته 200 مليار دولار من المنتجات الصينية.
وقالت الحكومة الصينية في بيان نشرته وزارة المال: "إذا أصرت الولايات المتحدة على زيادة الرسوم الجمركية فإن الصين سترد بالمثل".
وجاء في البيان: "ان رسوما بين 5 و10 في المئة ستدخل حيز التنفيذ على نحو 5200 سلعة أميركية الاثنين المقبل في اليوم نفسه الذي يبدأ سريان العقوبات الأميركية".
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