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الثلثاء في ١٨ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
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الرياشي: 'صوروني مع آلان بلكي بيشحتوه من التيار”
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١٨ ايلول ٢٠١٨
خلال تبادل الحديث بينهما، طلب وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي من الإعلاميين في المجلس النيابي، التقاط صورة له مع النائب آلان عون، وقال ممازحًا: 'صورونا سوا، بلكي بيشحتوه من التيار”.
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