خلال تبادل الحديث بينهما، طلب وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي من الإعلاميين في المجلس النيابي، التقاط صورة له مع النائب آلان عون، وقال ممازحًا: 'صورونا سوا، بلكي بيشحتوه من التيار”.



