الثلثاء في ١٨ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 05:45 م
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القرعاوي: الحريري لن يسمح باعطاء 'الثلث المعطّل” لأي كان
 
 
 
 
 
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١٨ ايلول ٢٠١٨
 
قال عضو كتلة المستقبل النيابية النائب محمد القرعاوي، في تصريح لصحيفة 'السياسة” الكويتية، إن 'عُقدَ تأليف الحكومة مازالت هي هي، ولم تحصل حتى الساعة تطوّرات إيجابية تساعد في عملية التشكيل”، لافتاً إلى أن 'أي تعديل على الصيغة السابقة، التي سلّمها الرئيس سعد الحريري للرئيس ميشال عون، يستوجب موافقة كل الأطراف، والرئيس المكلف يقوم بتدوير الزوايا على أمل الخروج من هذا النفق”.

وأكد القرعاوي أن 'الحريري ليس في وارد التخلي عن حكومة الوحدة الوطنية واللجوء إلى خيار حكومة طوارئ من خارج مجلس النواب، كما يؤشر البعض. كما أنه في المقابل، لن يسمح بإعطاء رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر 11 وزيراً، أي الثلث المعطل، الذي لن يعطى لأي كان، لا لفريق رئيس الجمهورية، ولا لأي فريق آخر”.
 
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