غرد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا: "‏في ذكرى غياب السيد هاني فحص، نستحضر سيرة رجل طاهر نذر نفسه للاعتدال والحوار والنطق بالحق، وتصدى للفتنة ومروجيها والنافخين في رماد التعصب والإنقسام. رحم الله السيد الطيب".



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