الثلثاء في ١٨ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 03:55 م
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'الأنباء”: جنبلاط يوعز لمسوؤلي 'التقدمي” بالتواصل مع 'الوطني الحر” في المناطق
 
 
 
 
 
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١٨ ايلول ٢٠١٨
 
علمت 'الأنبـاء” أن رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط أوعز لمسؤولي الحزب في المناطق بالمبادرة والتواصل مع مسؤولي التيار الوطني الحر ومسؤولي الأحزاب الأخرى وعقد لقاءات مناطقية بهدف التأكيد أن تبقى الخلافات في إطار النقاش والحوار.
 
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