A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ظهر اليوم في "بيت الوسط" وفدا من البرلمان الأوروبي برئاسة الدكتور جوزيف ماريا تيريكابراس في حضور مستشار الرئيس الحريري الدكتور نديم المنلا وجرى عرض لاخر المستجدات في لبنان والمنطقة وتطرق البحث الى موضوع النازحين السوريين في لبنان.



واستقبل الرئيس الحريري النائب نعمة طعمة وبحث معه المستجدات السياسية.



كذلك التقى الرئيس الحريري النائب سامي فتفت وتناول البحث شؤونا انمائية عائدة لمنطقة الشمال.



وكان الرئيس الحريري استقبل امس السيد توفيق سلطان وعرض معه اوضاع عامة وشؤونا طرابلسية.

بعد اللقاء وزع سلطان البيان التالي: "زيارتي الى الرئيس الحريري كانت لأنقل له صورة الوضع السياسي في مدينة طرابلس المؤيد لجهده المشكور لتأليف الحكومة، ولموقفه الوطني في لاهاي الذي ترك ارتياحا وطنيا عاما. كما استعرضت مع دولته جملة مواضيع تهم مدينتي طرابلس والميناء، كالقرض من الصندوق السعودي لمرفأ طرابلس، وموضوع فندق المهنية في الميناء، والواجهة البحرية، ووجوب الحفاظ عليها وتطويرها بما يخدم منطقة الشمال عموما. كما استعرضنا موضوع الملعب الأولمبي ومحطة التسفير في البحصاص، وإكمال في أسرع وقت، الجسر الموصل بين مدخل طرابلس الجنوب والشمالي".



اضاف: "وقد كلف دولته مكتبه لمتابعة هذه القضايا ميدانيا في أقرب فرصة، ورفع تقرير مفصل بهذه المواضيع، واعدا بإنجازها في القريب العاجل، مؤكدا على اهتمامه بمشاريع طرابلس المتأخرة لأن طرابلس لها حقوق على الوطن وعليه. وقد شكرت لدولته اهتمامه، وأنا واثق أن الأمور ستسير في الاتجاه الصحيح".

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